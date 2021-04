Coronavirus : Près de deux tiers des Suisses ne se sont jamais fait tester

Selon un sondage paru tard dimanche soir, les Helvètes, encore peu nombreux à avoir effectué des tests, sont prêts à se faire dépister davantage pour retrouver un peu de liberté.

Chaque semaine ou presque, le Conseil fédéral le répète inlassablement en conférence de presse: il faut se faire tester pour barrer la route autant que possible au coronavirus. Hic: alors que la pandémie dure depuis plus d’un an, un sondage en ligne, paru lundi sur le Tages-Anzeiger et réalisé sur 4000 personnes de tout le pays, montre que deux tiers des Suisses ne sont encore jamais fait dépister.