Test de fitness de l’armée : Près de la moitié des conscrits sont des sportifs entraînés

Le Test de fitness de l’armée 2020 montre aussi que les trois quarts des futurs soldats satisfont aux recommandations de l’OFSP en matière d’activité physique.

En 2020, 49,6% des hommes et des femmes qui ont passé le Test de fitness de l’armée (TFA) pouvaient être qualifiés d’entraînés, tandis que 25,1% étaient suffisamment actifs, 19,5% peu actifs et 5,9% inactifs. Les personnes dites «suffisamment actives» pratiquent une activité physique modérée au moins 150 minutes par semaine ou une activité physique intense au moins 75 minutes par semaine. Les jeunes gens qui ont passé le test en 2020 sont donc 75% à satisfaire aux recommandations d’activité physique émises par l’Office fédéral de la santé publique (OFSP) pour la population adulte.

Le test de fitness organisé dans les six centres de recrutement de l’armée – Payerne (VD), Sumiswald (BE), Monte Ceneri (TI), Aarau (AG), Rüti (ZH) et Mels (SG) remplit deux fonctions: non seulement il permet de s’assurer que les futurs soldats et soldates sont physiquement aptes au service en analysant leur force, leur coordination, leur adresse et leur endurance, mais il sert aussi à évaluer les habitudes de ce groupe d’âge en matière d’activité physique, au moyen d’un questionnaire.

Les femmes tirent leur épingle du jeu

Le chercheur Thomas Wyss, qui est aussi le recteur suppléant de la Haute école fédérale de sport de Macolin (HEFSM), scrute depuis plusieurs années avec son équipe la condition physique des membres de l’armée, et notamment celle des recrues, à la demande de l’armée elle-même. «En Suisse comme dans bon nombre d’autres pays, la condition physique a eu tendance à se dégrader ces dernières années. Je suis heureux de voir que ce n’est plus le cas et que l’on peut même espérer un retournement de tendance chez les jeunes. La proportion de jeunes gens entraînés et la capacité d’endurance sont à nouveau en hausse depuis quelques années, ce qui est une excellente chose» explique-t-il.

Le Test de fitness de l’armée comporte cinq épreuves: saut en longueur sans élan, jet du ballon lourd, test global de la force du tronc, équilibre sur une jambe et course d’endurance progressive. Le nombre maximal de points à chaque épreuve étant de 25, le score maximal possible est de 125. En 2020, le score maximal atteint a été de 117 points et le score moyen de 69,8 points, soit presque le même qu’en 2019 (70 points). Les femmes ont fait un peu mieux que les hommes en réalisant un score moyen de 76 points. La distinction sportive, décernée à partir de 80 points, a été remise à 25,5% des hommes et à 38,1% des femmes, qui ont donc non seulement devancé leurs homologues masculins mais aussi amélioré leur palmarès de 10% par rapport à 2019.

Pourcentage inchangé de personnes en surpoids

Le pourcentage de personnes en surpoids (IMC > 25) est resté pratiquement le même qu’en 2019 – 19,7% en 2020 contre 19,8% en 2019.

Les résultats du Test de fitness de l’armée pour l’année 2020 reposent sur l’analyse des données de 22’765 personnes, dont 410 femmes (soit 1,8%). Enfin, le questionnaire sur les habitudes sportives proposé dans les centres de recrutement a été complété par 20’756 personnes (91,2%).

Près de 11’500 recrues et cadres attendus Ce lundi 5 juillet marque le début de l’école de recrues d’été 2021, qui s’accompagnera de mesures de protection contre le coronavirus. Près de 8800 recrues et 2700 cadres entrent ainsi à l’école de recrues (ER), pour un total de 11’500 militaires. Parmi eux, on compte 392 femmes. Outre la visite sanitaire d’entrée, qui est obligatoire, l’armée leur offre la possibilité de se faire tester au Covid-19 et de se faire vacciner contre cette maladie. Parmi les un peu moins de 8800 recrues se trouvent 243 femmes qui se sont portées volontaires pour accomplir le service militaire. Leur nombre n’a cessé de croître ces trois dernières années – 130 en 2019, 184 en 2020 et 213 en 2021. Au niveau des cadres, elles sont 149 pour cette ER.