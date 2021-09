Voyages : Près de la moitié des couples suisses planifient leurs vacances à deux

Ce sondage, commandé par l’agence de voyages en ligne ebookers, montre que les couples suisses allemands planifient davantage leurs vacances à deux que les Romands.

La «division des tâches» dans l’organisation des vacances se fait de manière harmonieuse pour la majorité, même si elle est inégalement répartie: près d’un tiers – nettement plus de femmes 36% que d’hommes 24% – préfèrent organiser leurs vacances seuls. Par ailleurs, 11% des hommes et 4% des femmes sont heureux que leur partenaire se charge de cette tâche et de ne pas avoir à s’en préoccuper. Toutefois, 12% des femmes et 14% des hommes se chargeant seuls de l’organisation des vacances souhaiteraient que leur partenaire s’implique davantage.

Réservations à court terme

Après plus de 18 mois de pandémie, les Suisses semblent, d’une part, davantage enclins à recommencer à voyager et, d’autre part, plus flexibles concernant leurs projets touristiques: un quart des personnes interrogées réservent leurs vacances environ un mois à l’avance, 25% deux à trois mois avant le départ et un quart moins d’un mois à l’avance. Seulement 10% préfèrent s’y prendre tôt et réserver leurs vacances au moins six mois à l’avance: les hommes (12%) plus souvent que les femmes (8%), et les personnes de plus de 40 ans (12%) également beaucoup plus que les plus jeunes (seulement 7%).