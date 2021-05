Suisse - Près de la moitié des Suisses perçoivent leur LPP avant la retraite

Plus de quarante pourcents des hommes et des femmes font appel à leur prestation du deuxième pilier avant d’avoir atteint l’âge légal de la retraite, qu’ils choisissent de le percevoir sous forme de rente mensuelle ou sous forme de capital, informe l’Office fédéral de la statistique ce 3 mai .

Ainsi, en 2019, 43% des travailleuses et 44% des travailleurs ont sollicité leur LPP avant d’atteindre leurs 64 et 65 ans. La rente médiane mensuelle s’élevait alors à 1160 francs pour les femmes contre 2144 francs pour les hommes, c’est-à-dire qu’autant de personnes étaient au-dessous et au-dessus de ce seuil. A contrario, 13% des femmes et 7% des hommes ont sollicité leur deuxième pilier après l’âge légal de la retraite, selon des statistiques annuelles publiées ce lundi.