Guerre en Ukraine : Près de Marioupol, les panneaux de signalisation passent au russe

Alors que des combats ont encore lieu autour de l’usine Azovstal, les autorités séparatistes prorusses font le ménage autour de Marioupol. Exit les panneaux routiers en ukrainien et en anglais.

Le port stratégique de Marioupol est, depuis le début de l’offensive de la Russie contre l’Ukraine, le théâtre d’une bataille sans merci. Les derniers combattants ukrainiens sont assiégés sur un gigantesque site sidérurgique. Le reste de la ville et ses alentours ont été conquis par les forces russes et leurs alliés de la République autoproclamée de Donetsk, non reconnue par la communauté internationale, qui revendique sa souveraineté sur Marioupol.