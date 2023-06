Genève: Près de quatre habitants sur dix aidés pour l’assurance-maladie

Le nombre de résidents genevois ayant touché des aides pour régler leur assurance-maladie a légèrement augmenté l’an passé. Fin 2022, le canton comptait 191’522 bénéficiaires de subsides, soit une croissance de 2% en un an. Une hausse plus modérée qu’entre 2020 et 2021, où elle s’était élevée à 6%, relève l’Office cantonal de la statistique.

Au total, 37% des habitants du canton sont concernés. Cette part est la plus élevée à Vernier (53%), Onex (49%) et Meyrin (47%). Les communes de Vandoeuvres, Pregny-Chambésy et Laconnex enregistrent le taux le plus faible avec 9% chacune.