Basketball

Près d’un demi-million d’euros pour des sneakers de «MJ»

Onze paires de baskets portées par Michael Jordan vont être vendues par la maison d’enchères Christie’s. Dont une paire évaluée à 475’000 euros.

Onze paires de sneakers parmi les «plus rares des plus rares». Baptisée «Open Air», la plus grande vente aux enchères de chaussures de collection portées par Michael Jordan a été lancée par la maison Christie’s le 23 juillet (et jusqu’au 13 août).