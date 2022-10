Suisse : Près d’un jeune sur trois a déjà commis un vol à l’étalage

Une étude montre qu’en 2021 la délinquance a augmenté chez les 14-15 ans en Suisse. Plus de 14% des jeunes ont avoué avoir déjà porté une arme.

Le vol à l’étalage arrive en tête des délits commis en 2021 (image d’illustration). Georges Cabrera/TDG

Le nombre de jeunes(entre 14 et 15 ans) ayant commis des actes de violence ou en ayant fait soi-même l’expérience a augmenté en Suisse. «En effet, 29% des jeunes interrogés en 2021 (contre 16% en 2013), ont déclaré avoir commis un vol à l’étalage au cours de leur vie. Le vandalisme est mentionné par 15% des jeunes (11% en 2013) et plus de 14% (11% en 2013) ont déjà porté une arme», révèlent les résultats d’une étude menée par la Haute École de travail social de Fribourg (HETS-FR) et la Haute École de travail social de Zurich (ZHAW).

Les résultats montrent aussi que, même s’ils restent rares, le nombre de brigandages a plus que doublé entre 2013 et 2021 (1% contre 2,3%). Seuls les graffitis n’ont pas évolué. Quant aux délits en ligne, l’enquête dévoile que «8% [des jeunes] ont indiqué avoir envoyé au moins une fois dans leur vie un message de haine et plus de 4% ont envoyé une photo ou vidéo intime sans le consentement de la personne en question».

Pourcentages de jeunes ayant commis des délits au cours de leur vie HETS-FR/Capture d’écran

«Nos résultats vont dans le même sens que la statistique policière de la criminalité, qui montre également une augmentation des prévenus mineurs», explique Patrik Manzoni, codirecteur de l’étude à la ZHAW.

Aussi victimes

L’étude s’est aussi intéressée à la victimisation des jeunes. Et là aussi le nombre de ceux ayant été victimes d’un délit au cours de leur vie a augmenté en 2021. Les résultats montrent qu’ils sont le plus souvent touchés par des vols simples (43% contre 36% en 2013), des violences parentales comme des coups, des gifles et des bousculades (33%) et des menaces sur les réseaux sociaux (19% contre 16%).

Pourcentages de jeunes ayant subi des délits au cours de leur vie HETS-FR/Capture d’écran

Enfin, «12% d’entre eux ont déclaré avoir déjà été victimes d’un crime de haine, alors qu’ils n’étaient que 7% lors de la dernière enquête en 2013. Les victimes d’agressions ont également doublé entre 2021 (8,8%) et 2013 (4,4%)».

Informations sur l’étude Cette étude représentative sur la délinquance juvénile et la victimisation en Suisse a été faite par la Haute École de travail social de Fribourg (HETS-FR) en collaboration avec la Haute École de travail social de Zurich (ZHAW) entre février et mi-juillet 2021. Plus de 11’000 jeunes âgés de 14 à 15 ans provenant de 24 cantons y ont participé. Cette enquête s’inscrit dans «la quatrième édition de l’International Self-Report Delinquency Study (ISRD), qui est la plus grande enquête comparative au monde permettant d’analyser la délinquance juvénile et la victimisation», précise le communiqué de presse, ajoutant que 49 pays y ont participé. La dernière édition avait été publiée en 2013.