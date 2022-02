Football : Près d’un milliard d’euros dépensés durant le mercato hivernal

Après la prudence liée à la pandémie, le marché des transferts a repris des habitudes avec des sommes avoisinant le milliard d’euros pour les transferts internationaux.

Le Suisse Denis Zakaria (à dr.) et le Serbe Dusan Vlahovic, deux nouvelles recrues de la Juventus.

Le mercato hivernal de janvier 2022 a retrouvé ses standards d’avant la pandémie de Covid, avec un montant de plus de 900 millions d’euros de transferts internationaux dans le football masculin, selon un rapport de la FIFA publié mardi.

Après plus d’un an de prudence, le ballon rond a retrouvé ses habitudes dépensières: 1,03 milliard de dollars (902 millions d’euros) d’indemnités ont été dépensés en janvier pour les transferts internationaux, une augmentation de 74,7% par rapport à janvier 2021, au plus profond de la crise. «Dans le football masculin, l’activité du marché des transferts a quasiment retrouvé son niveau d’avant la pandémie», explique la FIFA dans un communiqué.