Economie - Près d’un Romand sur dix a perdu son emploi depuis l’arrivée du Covid-19

Depuis le 1er mars 2020, soit depuis le début de la pandémie de Covid-19, chacun d’entre nous conna î t un proche (famille, amis) qui a perdu son travail. Si la majorité en a retrouvé, surtout c es trois derniers mois, c ertains peine nt à voir le bout du tunnel . D ’autres craignent la fin des RHT ces prochains mois, doublée d’une possible perte de leur poste de travail.

Dans le Canton de Vaud, 11,5% de la population active s’est retrouvée au chômage , ces seize derniers mois. Pour Genève, on atteint un taux de 12,2% et en Valais, on arrive à 12,8%. Ces données sont toutefois à p ondérer: certaines personnes ont fait plusieurs va - et - vient entre emploi et chômage et d’autres, très rares, ont choisi de librement quitter leur travail . Même en tenant compte de c es deux critères, surtout du premier, on peut affirmer que 10% de la population des cantons analysés est passée par la caisse chômage. En 2019, ce taux était inférieur d’environ 1,2-1,3%. Le faible écart s’explique grâce à l’utilisation massive des RHT.