Assurance maladie : Près d’un Romand sur trois a changé de caisse

Ce sont surtout les jeunes, les hommes et les Romands qui ont le plus fortement quitté leur caisse pour aller chez une autre, moins chère. Les moins de 36 ans ont été 41% à partir voir ailleurs. Les hommes (32%) l’ont fait plus souvent que les femmes (21%). Pour ce qui est des régions, c’est la Suisse romande qui tient le haut du pavé, avec 31% des assurés qui ont claqué la porte, contre 25% en Suisse alémanique et 28% au Tessin.