Mobilité : Près d’un Suisse sur deux ne veut pas acheter une voiture électrique

Malgré un engouement constaté sur le marché de l’automobile, les automobilistes suisses restent prudents quand on leur parle d’hybride ou de moteur électrique.

Les chiffres du marché de l’automobile de l’an dernier le démontrent: pour l’achat de nouvelles voitures, l’électrique et l’hybride ont le vent en poupe avec près d’un quart de parts de marché en Suisse. Cet engouement ne semble pas faire l’unanimité, selon un sondage de l’Union professionnelle suisse de l’automobile (UPSA), relayé mardi par «Blick».

Le sondage indique que 45% des personnes interrogées renonceraient actuellement à acheter une voiture électrique et préféreraient un moteur conventionnel à essence ou diesel. Même chez les 18-29 ans, 42% opteraient pour une voiture traditionnelle.

Plus impopulaires en Suisse romande

Sur l’ensemble des personnes interrogées, 20% se disent prêtes à acquérir une voiture électrique et 25% ne sont pas contre une hybride ou une hybride rechargeable. Ce sondage révèle un «Röstigraben». En Suisse romande, les voitures électriques sont moins populaires qu’en Suisse alémanique.

Selon l’enquête, le manque de possibilités de recharge à domicile (57%), une autonomie insuffisante (54%) et l’augmentation du prix de l’électricité ou le manque d’énergie (52%) en sont les raisons. Viennent ensuite la planification délicate des déplacements, le nombre insuffisant de stations de recharge publiques et les prix d’achat plus élevés.