Lausanne : Près d’une centaine de représentations pour les enfants et les jeunes

Théâtre, danse, cirque ou encore musique et récits, dix-huit propositions ont été retenues par un programme lausannois de relance de la vie culturelle.

Parmi les mesures de relance du secteur de la culture, la Ville de Lausanne a proposé aux structures d'accueil de l’enfance des secteurs du préscolaire, du parascolaire et du socioculturel lausannois, une programmation de découvertes culturelles. Dix-huit propositions artistiques ont été retenues dans les domaines du théâtre, de la danse, du cirque, de la musique et de l’art du récit. Jouées entre quatre et huit fois chacune, elles feront l’objet au total de 83 représentations en 63 lieux différents. Les représentations auront lieu de mi-mai à fin novembre au sein des centres de vie enfantine, des APEMS, des structures d’accueil du parascolaire, des centres socioculturels et des maisons de quartier.