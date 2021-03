France : Près d’une tonne de cannabis venant d’Espagne interceptée

Quatre hommes âgés de 25 à 64 ans doivent répondre du contenu de leur convoi, arrêté par la police dans l’ouest de l’Hexagone, qui comptait 862 kilogrammes de drogue.

Plus de 850 kg de résine de cannabis, d’une valeur de 3,5 millions d’euros à la revente, ont été interceptés jeudi dans un convoi entre Tours et Vierzon, dans l’ouest de la France, a annoncé ce lundi le parquet du Mans, précisant que quatre hommes étaient en garde à vue.

Le convoi, composé d’une voiture (ouvreuse) et d’un poids lourd équipé d’une citerne, revenait d’Espagne et avait pour destination l’agglomération du Mans et devait «alimenter assez largement la ville du Mans et la région Pays de la Loire (...)», a indiqué le parquet dans un communiqué.