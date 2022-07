Football: Présentation à la «Stranger Things» pour Vidal à Flamengo

Pour l’arrivée très médiatisée du Chilien Arturo Vidal, le club carioca a décidé de frapper fort, et la vidéo de présentation sent le gros investissement.

Dans cette vidéo, il est indiqué que «le temps est venu» et que «seule une chanson peut le sauver». On entend alors l’hymne de Flamengo, et on voit apparaître le joueur chilien. Certes, le scénario est loin de celui de la série, mais l’horloge, la typo et l’ambiance rouge et noire sont des signes d’un hommage appuyé.