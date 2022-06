Royaume-Uni : Présentatrice star d’un podcast dédié au cancer, Deborah James est morte

La Britannique comptait un million d’abonnés sur Instagram. Elle y racontait son combat contre le cancer colorectal et sensibilisait à la maladie. Elle est décédée mardi, à l’âge de 40 ans.

Elle «a été une source d’inspiration et nous sommes immensément fiers d’elle, de son travail et de son engagement militant pour lever des fonds et de ses efforts infinis pour sensibiliser sur le cancer», a écrit sa famille sur Instagram mardi soir, précisant qu’elle était décédée «paisiblement» dans la journée.

Anoblie par la reine Elizabeth

Mère de deux enfants de 12 et 14 ans, elle s’était donné pour objectif de récolter 250’000 livres (env. 300’000 francs) avant de mourir et en avait récolté près de 7 millions en quelques semaines après une campagne devenue virale sur les réseaux sociaux.

Depuis son diagnostic en 2016, Deborah James, ancienne directrice adjointe d’école, s’était notamment fait connaître en co-présentant le podcast de la BBC «You, Me And The Big C» (Vous, moi et le cancer), émission très populaire au Royaume-Uni. Elle a également écrit un livre sur sa maladie.