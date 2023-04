Présidence de la Russie à l’ONU: «Une gifle» pour l’Ukraine, «un poisson d’avril» pour les Occidentaux

Getty Images via AFP/Photo d’archives

La Russie a pris samedi la présidence du Conseil de sécurité de l’ONU, et ce pour tout le mois d’avril, «une gifle au visage de la communauté internationale» pour l’Ukraine et «un poisson d’avril» pour les Occidentaux. «La présidence russe du Conseil de sécurité des Nations unies est une gifle au visage de la communauté internationale», a déploré sur Twitter le ministre ukrainien des Affaires étrangères, Dmytro Kouleba.

«Mauvaise blague»

«Poisson d’avril»

Les soutiens diplomatiques de Kiev, en premier lieu les États-Unis, se sont rapidement élevés contre une telle position. «Nous nous attendons à ce que la Russie continue à se servir de son siège pour propager de la désinformation et essayer de détourner l’attention de ses tentatives de justifier ses actions en Ukraine et les crimes de guerre que les membres de ses forces armées commettent», a commenté jeudi la porte-parole de la Maison-Blanche, Karine Jean-Pierre. «Un pays qui viole de façon flagrante la Charte de l’ONU et envahit son voisin n’a pas sa place au Conseil de sécurité», a-t-elle lancé.