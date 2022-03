Basketball – Président des Lions de Genève, Imad Fattal va se retirer

Imad Fattal, photographié ici en mai 2021. Lucien FORTUNATI

C’est une page importante de l’histoire des Lions de Genève qui va se tourner à la fin de la saison. Président du club genevois, Imad Fattal a en effet annoncé ce mardi qu’il se retirerait au terme de la présente saison. Il a publié cette décision sur son compte Facebook en fin de matinée.

«C’est une page importante de ma vie qui se tourne, écrit-il. Je vous informe que je mettrai un terme à mon mandat de président des Lions de Genève à l’issue de la saison 2021-2022. C’est une décision que j’ai mûrement réfléchie depuis de nombreux mois et que j’ai prise avec ma famille et mes amis proches.»

Il ajoute: «Mes collègues et moi avons porté ce club avec passion depuis 2010. 12 belles et longues années qui nous ont vu faire grandir ce beau club pour en faire l’un des plus titrés de l’histoire du basket suisse. J’ai vécu des moments d’une extrême intensité et fait des rencontres qui m’ont enrichi. Je suis arrivé en 2010, à l’âge de 27 ans, avec deux souhaits: rendre au basket ce qu’il m’avait apporté, estimant avoir une dette immense à l’égard de ce sport, et redonner au basket genevois ses lettres de noblesse. J’espère avoir atteint ces deux objectifs.»

Imad Fattal (ici en 2013) espère avoir «redonné au basket genevois ses lettres de noblesse.» LMD/Andrée-Noëlle Pot

Pour justifier sa décision, Imad Fattal parle d’une fonction «usante, qui nécessite un engagement de tous les instants et une motivation sans faille». Il évoque aussi le besoin de «faire d’autres choses, principalement de me consacrer à ma profession d’avocat et à ma famille».

Imad Fattal précise qu’il travaille depuis des mois à sa succession et que l’identité de la personne qui le remplacera à la tête des Lions sera «prochainement dévoilée». «Les Lions continueront d’exister et de grandir, avec de nouvelles idées et un élan renouvelé», affirme-t-il.