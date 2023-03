Armes et neutralité: les politiques suisses s'en prennent à Alain Berset

«Les armes suisses ne doivent pas servir dans des guerres.» Il y a une «frénésie guerrière dans certains milieux». Négocier avec la Russie? «Le plus tôt sera le mieux.» Ces trois prises de position sont celles d’Alain Berset, dimanche dans une interview dans la «NZZ». Depuis, ça jase à gauche comme à droite parmi les politiciens du pays. Et même dans son propre parti.

Trop tôt pour négocier

En revanche d’autres étaient un peu plus silencieux depuis dimanche: les Verts. C’est, avec l’UDC, le seul parti qui s’est toujours prononcé contre les réexportations d’armes, avec une orientation plus pacifiste. Le président du parti, Balthasar Glättli, s’est finalement exprimé mardi. «J’ai été choqué par le ton d’Alain Berset», dit-il. Ce qui l’a fait le plus réagir, c’est la partie sur les négociations possibles avec la Russie.