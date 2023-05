Président iranien en Syrie pour valider le réchauffement diplomatique

La visite «revêt une grande importance, en raison des changements et des développements en cours dans la région», a affirmé l’ambassadeur d’Iran en Syrie, Hossein Akbari. Elle sera «bénéfique non seulement pour Téhéran et Damas», mais aussi pour «d’autres pays de la région», a-t-il assuré. Le président iranien sera à la tête d’une «délégation économique et politique de haut niveau» lors de ce voyage.