Présidentielle 2024: Au Mexique, Xochitl Galvez candidate du Front de l’opposition

Des «ovaires» contre la violence

Adepte d’un parler cru, Xochitl Galvez complique la stratégie du président de gauche sortant Andres Manuel Lopez Obrador et des candidats à sa succession, qui affirment vouloir défendre les populations pauvres et les communautés indigènes. Elle-même née d’un père indigène otomi et d’une mère métisse dans une famille pauvre, Xochitl Galvez est une «self-made woman», selon le Financial Times qui lui a consacré un long portrait en juillet.