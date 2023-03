Venezuela : Présidentielle 2024: Guaido candidat aux primaires de l’opposition

Juan Guaido, reconnu «président par intérim» du Venezuela de 2019 à 2022 par l’opposition et une partie de la communauté internationale, sera candidat aux primaires de l’opposition pour affronter le président Nicolas Maduro lors de la présidentielle de 2024, a annoncé son parti mardi.

Juan Guaido a tweeté plus tard qu’il s’agissait d’une «grande responsabilité» d’avoir le soutien du parti, ajoutant qu’il «continuerait à parcourir le pays (…) en accord avec les besoins et les aspirations de notre peuple».

L’opposition a promis d’organiser des primaires le 22 octobre prochain, en vue de la présidentielle de 2024 dont la date n’a pas été fixée. Pour le moment, Henrique Capriles, autre figure de l’opposition, deux fois candidat à la présidentielle, et Maria Corina Machado, de l’aile la plus radicale de l’opposition, ont également officialisé leur participation.

«Président intérimaire»

Ancien président de l’Assemblée nationale, Juan Guaido, 39 ans, s’était rendu célèbre en se proclamant en janvier 2019 «président intérimaire» après la réélection de Maduro en 2018. L’opposition, qui avait boycotté le scrutin, et une partie de la communauté internationale dont les États-Unis et la France, n’avaient pas reconnu la victoire de Maduro soutenant l’initiative de Guaido. Celui-ci s’était vu notamment confier le contrôle des avoirs vénézuéliens gelés à l’étranger par les sanctions contre le pouvoir.

Toutefois, le soutien à cette «présidence» fictive et sans pouvoir s’était étiolé au fur et à mesure que l’expérience paraissait vaine. L’opposition – très divisée – y avait mis fin en décembre dernier. Selon certains analystes, une partie de l’opposition ne voulait alors pas que Guaido profite de son statut de «président» pour apparaître comme le leader de l’opposition. Comme son rival Capriles et de nombreuses autres personnalités de l’opposition, Guaido est en principe inéligible après des décisions de justice.