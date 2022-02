Elections – Présidentielle au Costa Rica: le candidat de centre gauche en tête

Élections : Présidentielle au Costa Rica: le candidat de centre gauche en tête

José Maria Figueres, ex-président, prend la première place devant l’ex-ministre de l’Économie Rodrigo Chaves et le conservateur Fabricio Alvarado Muñoz, selon de premiers résultats.

La seconde place est disputée entre l’ancien ministre de l’Économie Rodrigo Chaves, transfuge du gouvernement sortant, qui recueille 16,70% des voix et le prédicateur évangélique conservateur Fabricio Alvarado Muñoz (15,50%) qui avait été battu sur le fil au second tour par le président sortant Carlos Alvarado.

En revanche, Lineth Saborio, candidate du Parti Unité sociale-chrétienne (PUSC, centre droit) est distancée avec 12,80% des bulletins dépouillés et a reconnu à demi-mot son échec. Les sondages donnaient pourtant favorite l’ancienne vice-présidente (2002-2006) âgée de 61 ans pour la deuxième place qualificative pour le second tour le 3 avril. Il est en effet acquis qu’aucun candidat n’obtiendra 40% des suffrages, imposant ainsi un second tour.