Alors que la votation se poursuit au Zimbabwe, la grogne augmente

Des électeurs furieux

Dans des dizaines de bureaux, des foules d’électeurs furieux et épuisés ont attendu longtemps devant des tentes ou des écoles l’arrivée des bulletins de vote «en cours d’impression». Ces retards ont contraint le président Emmerson Mnangagwa, 80 ans, qui brigue un second mandat, à publier dans la soirée une directive prolongeant le scrutin d’une journée.

La pagaille constatée dans certaines circonscriptions clefs a suscité des accusations de «triche» et de «mise à l’écart d’électeurs» de la part de l’opposition. Le scrutin présidentiel, législatif et municipal oppose principalement la Zanu-PF, au pouvoir depuis l’indépendance en 1980, au principal parti d’opposition, la Coalition des citoyens pour le changement (CCC) menée par Nelson Chamisa, avocat et pasteur de 45 ans.