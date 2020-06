Élection

Présidentielle cruciale en Pologne

Les Polonais doivent choisir dimanche entre le président conservateur sortant Andrzej Duda et le libéral Rafal Trzaskowski, sous le regard de l’UE et de Washington.

Donald Trump considère Andrzej Duda, avec l’orientation droitière de son parti Droit et Justice (PiS), comme un allié européen important. Et la visite du chef de l’État polonais à la Maison-Blanche a été la première d’un dirigeant étranger aux États-Unis depuis le début de la pandémie.

Rhétorique anti-gay

Le président a appuyé les attaques du PiS contre les droits des personnes LGBT et les valeurs occidentales, dans lesquelles ses détracteurs voient une diversion contre les soupçons de corruption visant de hauts responsables du parti dans la gestion de la crise du Covid-19. Les attaques anti-gay de chef de l’État ont déclenché des protestations en Pologne et à l’étranger.

«Un de chez nous»

Depuis la prise du pouvoir en 2015, Duda et le PiS ont bouleversé la politique polonaise en attisant des tensions avec l’UE et en exerçant des pressions multiples par le biais d’entreprises et de médias publics. Pour la Pologne, un second mandat de cinq ans pour Duda pourrait permettre au PiS d’apporter des changements encore plus controversés, tandis que sa défaite pourrait mettre en péril l’influence du parti.