Présidentielle en Équateur: Sont candidats le journaliste, l’avocate tatouée et l’ex-sniper

Zurita, le remplaçant au pied levé

«Ils ont tué mon ami», a condamné sur les réseaux sociaux Christian Zurita, à l’annonce de l’assassinat du candidat centriste Fernando Villavicencio, tombé sous les balles de tueurs à gages colombiens alors qu’il achevait son meeting à Quito. Rien n’indiquait alors que le journaliste d’investigation primé, âgé de 53 ans, prendrait la relève de son collègue et ami. Christian Zurita a été désigné in extremis par le mouvement politique Construye pour remplacer Fernando Villavicencio .

Tous deux avaient écrit l’enquête qui a révélé l’affaire de corruption pour laquelle Correa a été condamné à huit ans de prison et forcé à l’exil. «Je suis certain qu’il a été assassiné parce qu’il proposait de militariser les ports» de la côte Pacifique, par lesquels est exportée la cocaïne, a jugé Christian Zurita, toujours vêtu d’un gilet pare-balles noir et surprotégé à chacune de ses apparitions publiques.

Cheveux bouclés en bataille, lunettes cerclées de noir et imposante montre dorée au poignet, il n’a de cesse de déclarer que le projet politique anti-corruption de son ami décédé est «intact», et qu’il l’appliquera entièrement s’il est élu. «Christian Zurita est le seul qui peut remplacer mon fils Fernando», a assuré la mère du candidat assassiné.

Topic, le sniper de la Légion

D’origine croate par son père et française par sa mère, ce solide gaillard de 40 ans, 1,80 m, barbu, tatoué et souriant, a cette particularité d’avoir été pendant cinq ans (2006 à 2011) membre de la Légion étrangère française, en particulier dans le régiment d’élite du 2e REP (Régiment étranger parachutiste) où il était tireur d’élite.

Sa biographie officielle mentionne des déploiements avec la Légion en Centrafrique, Djibouti, et Côte d’Ivoire notamment. Ainsi que de mystérieux passages durant la «guerre civile en Syrie», et en 2022 en Ukraine.

Jan Topic s’est depuis lors reconverti dans le business de la sécurité (gardiennage) et des télécommunications dans la ville portuaire de Guayaquil, épicentre des violences liées au narcotrafic. Souvent comparé au président salvadorien Nayib Bukele pour son discours musclé, il assure être le seul candidat à avoir «le courage et la détermination d’agir» pour mettre au pas les organisations illégales.

Perez, l’indigène accordéoniste

Auteur de huit livres sur le droit et l’environnement, ce fils de paysans et écologiste convaincu raconte avoir grandi à la campagne «dans une pauvreté absolue». Il a dû s’occuper de ses deux filles après le décès de leur mère, atteinte d’un cancer, il y a 13 ans. Il s’est ensuite remarié avec une journaliste franco-brésilienne. Yaku Perez joue du saxophone et de l’accordéon, est athée, végétalien et pratique le yoga. Il estime que «le manque d’éducation, l’appauvrissement» conduisent le pays à devenir «un foyer de criminels».