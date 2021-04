Mali : Présidentielle et législatives fixées à février 2022

Le lieutenant-colonel Abboulaye Maïga a annoncé la tenue d’élections dans un peu moins d’une année, conformément au calendrier avancé par l’armée après le coup d’Etat de 2020.

L’élection présidentielle et les législatives au Mali se tiendront en février et mars 2022, a indiqué jeudi le gouvernement, réitérant la promesse des auteurs du coup d’Etat militaire d’août 2020 de rendre le pouvoir aux civils après une période de transition de 18 mois.

Révision de la Constitution

Les premiers tours de la présidentielle et des législatives auront lieu le 27 février 2022, et d’éventuels seconds tours respectivement les 13 et 20 mars, a précisé lors d’une conférence de presse le ministre de l’Administration territoriale, le lieutenant-colonel Abdoulaye Maïga.