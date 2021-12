France : Présidentielle: jour J pour l’investiture LR

Valérie Pécresse ou Eric Ciotti ? Jour J pour les Républicains, qui connaîtront samedi vers 14H30 le nom de leur candidat à la présidentielle, porteur de la lourde mission d’amener à la victoire une droite éliminée du premier tour en 2017.

Le scrutin, ouvert vendredi à 08H00, sera clos samedi à 14H00, et le résultat annoncé une demi-heure plus tard par le président du parti Christian Jacob. Comme pour le premier tour, le vote dématérialisé est entouré de strictes mesures de sécurité, et des ordinateurs sont mis à disposition des adhérents dans la majorité des fédérations. Près de 140’000 adhérents sont appelés à voter et la participation s’annonce élevée, puisque elle atteignait déjà 61,7% vendredi à 18H00.