Côte d’Ivoire : Présidentielle: la candidature de Gbagbo déposée

Les partisans de l’ex-président Laurent Gbagbo, toujours en Belgique, ont déposé lundi sa candidature à la présidentielle du 31 octobre.

Les partisans de l’ex-président Laurent Gbagbo ont déposé sa candidature à la Commission électorale indépendante (CEI) de Côte d’Ivoire qui devrait recevoir celle de l’ex chef rebelle et premier ministre Guillaume Soro dans les prochaines heures.

Les anciens présidents Alassane Ouattara et Henri Konan Bédié avaient déjà déposé leurs candidatures la semaine dernière.

«Nous venons de déposer le dossier de notre référent politique, le président Laurent Gbagbo, le père de la démocratie en Côte d’Ivoire que nous avons sollicité pour être notre candidat à la présidentielle», a affirmé Georges-Armand Ouegnin, président de la plateforme EDS (Ensemble pour la Démocratie et la Souveraineté) à sa sortie de la CEI. Symbole: il était notamment accompagné de Michel Gbagbo, le fils de l’ancien président.

«CEI appendice du pouvoir»

«Le Conseil constitutionnel aura la lourde responsabilité devant le peuple ivoirien et l’Histoire de se prononcer sur la validité de la radiation» et de statuer sur l’éligibilité de M. Gbagbo, a conclu M. Ouegnin qui a aussi réclamé «la libération de tous les prisonniers politiques» et le «retour des exilés politiques avec à leur tête Laurent Gbagbo».