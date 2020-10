Bolivie : Présidentielle: retrait pour contrer le camp Morales

Dimanche prochain, les Boliviens choisissent leur président. Le conservateur Jorge Quiroga s’est retiré pour ne pas contribuer à une victoire de Luis Arce.

Arce en tête des sondages

Pour être déclaré vainqueur au premier tour un candidat doit obtenir plus de 50% des voix ou 40% avec 10 points d’écart sur le deuxième. Un second tour est prévu le 29 novembre. Les Boliviens doivent de plus élire un vice-président et renouveler la totalité du Parlement.