Iran : Présidentielle: trois candidatures majeures invalidées

L’ancien président Mahmoud Ahmadinejad a vu sa candidature à la présidentielle invalidée par le Conseil des Gardiens de la Constitution, selon la presse iranienne.

Mahmoud Ahmadinejad, Eshaq Jahanguiri et Ali Larijani, trois poids lourds de la politique iranienne, ont vu leur candidature à la présidentielle de juin invalidée, rapporte mardi, la presse de Téhéran. Le Conseil des Gardiens de la constitution, organe non élu chargé du contrôle du scrutin et de la validation des candidatures, indique sur son site internet avoir retenu «sept candidats», mais ne publie pas leurs noms.