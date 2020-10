Coronavirus : Presque 500’000 nouveaux cas dans le monde

Selon un bilan établi par l’AFP à partir de sources officielles samedi à 13h00, plus de 42’262’290 cas d’infection ont été officiellement diagnostiqués depuis le début de l’épidémie

Sur la journée de vendredi, 6366 nouveaux décès et 482’954 nouveaux cas ont été recensés dans le monde. AFP

La pandémie du nouveau coronavirus a fait au moins 1’145’847 morts dans le monde depuis que le bureau de l’OMS en Chine a fait état de l’apparition de la maladie fin décembre, selon un bilan établi par l’AFP à partir de sources officielles samedi à 13 heures.

Plus de 42’262’290 cas d’infection ont été officiellement diagnostiqués depuis le début de l’épidémie, dont au moins 28’754’900 sont aujourd’hui considérés comme guéris.

Ce nombre de cas diagnostiqués ne reflète toutefois qu’une fraction du nombre réel de contaminations. Certains pays ne testent que les cas graves, d’autres utilisent les tests en priorité pour le traçage et nombre de pays pauvres ne disposent que de capacités de dépistage limitées.

Sur la journée de vendredi, 6366 nouveaux décès et 482’954 nouveaux cas ont été recensés dans le monde. Les pays qui ont enregistré le plus de nouveaux décès dans leurs derniers bilans sont les États-Unis avec 880 nouveaux morts, l’Inde (650) et le Brésil (571).

Les États-Unis sont le pays le plus touché tant en nombre de morts que de cas, avec 223’998 décès pour 8’494’044 cas recensés, selon le comptage de l’université Johns Hopkins. Au moins 3’375’427 personnes ont été déclarées guéries.

Après les États-Unis, les pays les plus touchés sont le Brésil avec 156’471 morts et 5’353’656 cas, l’Inde avec 117’956 morts (7’814’682 cas), le Mexique avec 88’312 morts (880’775 cas), et le Royaume-Uni avec 44’571 morts (830’998 cas).

Parmi les pays les plus durement touchés, le Pérou est celui qui déplore le plus grand nombre de morts par rapport à sa population, avec 103 décès pour 100’000 habitants, suivi par la Belgique (92), l’Espagne (74) et la Bolivie (74).

La Chine (sans les territoires de Hong Kong et Macao) a officiellement dénombré un total de 85’775 cas (28 nouveaux entre vendredi et samedi), dont 4634 décès et 80’876 guérisons.

L’Amérique latine et les Caraïbes totalisaient samedi à 13 heures 389’304 décès pour 10’830’540 cas, l’Europe 260’198 décès (8’499’613 cas), les Etats-Unis et le Canada 233’882 décès (8’705’087 cas), l’Asie 164’802 décès (10’088’549 cas), le Moyen-Orient 55’719 décès (2’405’639 cas), l’Afrique 40’930 décès (1’698’937 cas), et l’Océanie 1012 décès (33’934 cas).

Ce bilan a été réalisé à partir de données collectées par les bureaux de l’AFP auprès des autorités nationales compétentes et des informations de l’Organisation mondiale de la santé (OMS). En raison de corrections apportées par les autorités ou de publications tardives des données, les chiffres d’augmentation sur 24h peuvent ne pas correspondre exactement à ceux publiés la veille.