Espagne: la «loi transgenre» divise la gauche et les féministes

Espagne : Presque adoptée, la «loi transgenre» divise la gauche et les féministes

D’ici peu, l’Espagne pourrait autoriser l’autodétermination du genre via une déclaration administrative. Podemos et socialistes ne sont pas d’accord sur tout, des femmes craignent un «recul brutal» de leurs droits.

Le projet de loi sur les droits des personnes transgenres, soumis au vote des députés espagnols, jeudi, a créé une véritable fracture au sein de la gauche au pouvoir et du mouvement féministe. Projet emblématique du parti de gauche radicale Podemos, partenaire des socialistes du Premier ministre Pedro Sanchez au sein du gouvernement, cette «loi trans», comme elle est appelée en Espagne, passera ensuite au Sénat.

Si elle est adoptée, comme prévu, dans les prochaines semaines, elle fera de l’Espagne l’un des quelques pays au monde autorisant une telle autodétermination du genre via une simple déclaration administrative. «Les personnes trans et la communauté LGTBI+ ne peuvent plus attendre la reconnaissance de tous leurs droits. Nous n’allons pas accepter un seul recul», avait prévenu, en octobre, la ministre de l’Égalité Irène Montero, représentante de Podemos, en se disant prête à «laisser sa peau» pour faire adopter ce texte.