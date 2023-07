France: presque centenaire, aveugle, elle est menacée d’expulsion

«Quel danger peut-elle bien représenter?»

«Indispensable, la force publique! Quel danger peut-elle bien représenter?» vitupère Me Drageon. «C’est une réfugiée du franquisme. Elle est arrivée en France il y a 80 ans, occupe depuis 60 ans cette maison à La Rochelle et on va l’expulser sans autre solution que d’appeler le 115. C’est une condamnation à mort». «Elle ne paie pas (ses loyers) depuis 2017», justifie Marie-Elise Tilly, directrice de cabinet du préfet.

«En 2020, on constate la vulnérabilité de cette dame et on met en place un accompagnement social jusqu’à fin 2022. Deux logements lui ont été proposés, elle les a refusés». Selon la préfecture, le courrier envoyé début juillet «a permis de remobiliser la dame» qui a de nouveau adressé une demande de logement aux bailleurs sociaux. Une précédente, en mars, n’a pas abouti selon l’avocat en raison des «contraintes» liées à l’âge et à la santé de la nonagénaire.