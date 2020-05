Genève

Presque pas de pesticides dans les fruits et légumes

Les analyses du chimiste cantonal concluent à un très faible taux de non-conformité, que l'agriculture soit biologique ou pas.

Genève est un bon élève en matière de pesticides. Ainsi que le rapporte la «Tribune de Genève», le chimiste cantonal a testé en 2019 plus de 1200 échantillons végétaux, dont 900 fruits et légumes, dans les commerces petits et grands, sur les étals et chez les producteurs du bout du lac. Seules 2% des analyses ont permis d'établir une présence de résidus supérieure aux normes. Ce chiffre atteignait 15% voici quinze ans.