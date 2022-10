Procédure à suivre: Presque renversé par une portière de voiture

Vélo contre voiture: le sujet échauffe les esprits dans les villes suisses et génère de plus en plus de conflits. Cas particulièrement délicat: lorsqu’un automobiliste ouvre sa portière sans jeter un œil par-dessus son épaule et qu’un cycliste ne peut l’esquiver que de justesse, voire pas du tout. Clarifications du service juridique de l’UPSA.

Question d’un lecteur de 20 minutes

Juste au moment où j’ai voulu doubler une voiture arrêtée sur le côté droit de la route avec mon vélo, le conducteur a brusquement ouvert sa portière. Je n’ai pu éviter la collision qu’en faisant un écart. Ma question est la suivante: pourrait-on ou devrait-on maintenir une plus grande distance latérale par rapport à la voiture en cas de dépassement ou quelle est la bonne manière de procéder dans ce cas?

Réponse du service juridique de l’UPSA*

Vous parlez d’une situation très délicate et malheureusement fréquente dans la circulation urbaine d’aujourd’hui. Selon «Pro Velo», rien qu’à Zurich, 5.5% des accidents de vélo survenus ces dernières années étaient dus à une collision causée par l’ouverture d’une portière. Et ce type d’accident, également appelé «dooring», est responsable de près de 10% des blessures graves et des décès chez les cyclistes. C’est pourquoi il est préférable de garder un peu plus de distance que trop peu lors du dépassement d’un véhicule à l’arrêt.

La norme juridique qui répond à votre question se trouve dans la loi sur la circulation routière (LCR). L’art. 34, al. 4 LCR stipule que le conducteur observera une distance suffisante envers tous les usagers de la route. Cette obligation s’applique d’une part lorsque des véhicules se suivent, c’est «l’interdiction de collision» bien connue (art. 12, al. 1 de l’ordonnance sur les règles de la circulation routière [OCR]), d’autre part lorsque l’un passe à côté de l’autre. Même si cette règle est surtout importante lors des dépassements et des croisements, elle s’applique également aux cyclistes qui passent à la hauteur d’un véhicule en stationnement. Sauf que la notion de distance suffisante dépend des circonstances et il n’existe pas de réponse toute faite.

Non seulement vous devez être prudent sur votre vélo, mais les occupants du véhicule doivent bien entendu faire eux aussi preuve de prudence. Ils sont eux aussi légalement tenus de ne pas mettre en danger les autres usagers de la route en montant dans le véhicule et en en descendant. Ils doivent en particulier être attentifs aux véhicules venant de derrière (art. 21, al. 1 OCR). Dans l’idéal, avant de descendre d’un véhicule, tout comme avant de déboîter pour dépasser, il convient de jeter un œil par-dessus son épaule, comme on apprend à le faire dans le cadre du permis de conduire.

Afin que cela devienne un automatisme et parce que le pays des tulipes compte encore plus de cyclistes que la Suisse, ils y ont même inventé une astuce: le «Dutch Reach». Pour ouvrir sa portière à la hollandaise, l’automobiliste n’utilise pas sa main gauche plus proche, mais sa main droite. Ainsi, son tronc pivote inévitablement et il regarde par-dessus son épaule.

Le respect de la distance et le coup d’œil par-dessus l’épaule ne contribuent pas seulement à prévenir les collisions, mais aussi à éviter de se voir reprocher, après un accident, une violation simple voire qualifiée, dans les cas graves, des règles de la circulation routière sur la base des dispositions ci-dessus (art. 90, al. 1 et 2 LCR). Ce qui est punissable d’une amende ou même d’une peine pécuniaire.

Le simple fait pour un cycliste (cela s’applique bien entendu aussi s’il a un vélo électrique) de passer à grande vitesse à côté d’une file de véhicules en stationnement peut déjà être considéré comme une violation. En effet, outre le risque d’ouverture inopinée des portières, il y a celui des piétons qui souhaitent traverser.

La prudence et la considération de part et d’autre ainsi que le bon sens peuvent déjà faire beaucoup. Et la prochaine fois que vous serez au volant, pensez à Amsterdam et aux champs de tulipes avant d’ouvrir votre portière et changez de main.

