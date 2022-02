Reconnaissance faciale : «Presque tous les gens dans le monde seront identifiables»

La firme controversée Clearview AI compte rapidement franchir le cap des 100 milliards de photos de visages dans sa base de données.

Ces images, l’équivalent grosso modo d’une douzaine de photos pour chacune des 8 milliards de personnes sur Terre, contribueraient à alimenter un système de surveillance qui a été utilisé pour des arrestations et des enquêtes criminelles par des milliers d’organismes d’application de la loi et de gouvernements dans le monde. Même des polices suisses sont soupçonnées d’y avoir eu recours .

Sous enquête

Clearview AI fait cependant face à une vague d’actions en justice et d’enquêtes gouvernementales pour violation de la vie privée des gens aux États-Unis comme en Europe ou en Australie. La société a construit sa base de données en prenant des images des réseaux sociaux et d’autres sources en ligne sans le consentement des sites web ou des personnes photographiées. Facebook, Google, Twitter et YouTube ont exigé sans succès que la société cesse de prendre des photos sur leurs sites et supprime celles qui avaient été prises précédemment. Clearview AI a fait valoir que sa collecte de données était protégée par le premier amendement américain.