Etude – Presque toutes les poules pondeuses victimes de fractures

Étude : Presque toutes les poules pondeuses victimes de fractures

Des chercheurs ont suivi 150 poules durant dix mois: 97% d’entre elles avaient le bréchet fracturé. En cause, leur production d’œufs, qui puise dans leurs réserves de calcium.

Des chercheurs de l’Université de Berne ont suivi 150 poules pondeuses en Suisse durant dix mois et les ont régulièrement radiographiées. Le résultat est alarmant: 97% des gallinacées présentaient une fracture du bréchet (ce qui correspond chez l’homme au sternum). C’est ce que rapporte le magazine des consommateurs «K-Tipp», cité mercredi par la «Luzerner Zeitung.»

En moyenne, chaque poule avait trois os fracturés, voire onze pour certaines. Le problème n’est pas nouveau. Une étude danoise avait constaté dernièrement 85% de fractures du bréchet chez les poules, parce qu’elles pondent des œufs trop gros. Mais le résultat de l’étude bernoise indique que le problème est bien plus important. La méthode employée par l’Uni de Berne (la radiographie systématique) explique cette différence.

Douleurs difficiles à détecter

Certes, la douleur n’est souvent pas visible chez les poulettes. Mais il y a quelques symptômes qui ne trompent pas. «Les volailles qui ont des os cassés se déplacent moins. Elles mettent plus de temps pour descendre de leur perchoir. Elles boivent plus souvent de l’eau que d’habitude», explique Michael Toscano, directeur du Centre spécialisé dans la détention convenable de la volaille et des lapins à l’Université de Berne.