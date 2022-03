Covid à Genève  – Presque un test sur deux est positif 

Le taux de positivité, lui, reste élevé, avec près d’un test PCR sur deux positif, contre un sur dix en novembre dernier. Un chiffre sous-évalué, selon les autorités. «Nous estimons que la circulation réelle du virus dans la population est trois fois supérieure.» Actuellement, 3500 personnes sont à l’isolement au bout du lac et entre 700 et 850 cas d’infection ont été détectés quotidiennement ces derniers jours, soit légèrement moins que la semaine dernière (entre 600 et 900).