Presse: La Poste pourrait livrer des nouvelles pas fraîches

Le patron de La Poste, Roberto Cirillo, a été interviewé dans «Blick» ce mercredi. Parmi les thèmes abordés, le quinquagénaire a évoqué les économies que l’entreprise planifie avec, à la clé, des réductions de postes . Il lance également un pavé dans la mare concernant la distribution du courrier. Pour lui, la limite de 12 h 30 pour la distribution de la presse quotidienne n’a plus lieu d’être. Il argumente ainsi: «Aujourd’hui, beaucoup de gens ne sont pas à la maison pour le repas de midi. La distribution des lettres et les journaux n’est plus importante pour eux. Nous devons avoir la liberté de nous adapter aux besoins des clients. Nous ne sommes pas élus année après année comme le meilleur distributeur de courrier du monde parce que nous restons immobiles, mais parce que nous faisons des efforts et que nous améliorons constamment la qualité».

Concernant le réseau des offices postaux et autres points d’accès aux services de La Poste, Roberto Cirillo veut l’adapter en fonction des attentes des clients. Ainsi MyPost24, ces automates où vous pouvez déposer et retirer des colis, des lettres et même des lettres recommandées, sont très utilisés. «Nous devons investir dans ce domaine, car les gens ne veulent pas être liés par les heures d’ouverture. La société devient de plus en plus numérique et mobile, et la Confédération devrait en tenir compte» commente le directeur.