Environnement : Pression d’investisseurs sur les grandes entreprises

137 fonds et géants de la finance mettent sous pression des entreprises multinationales pour qu’elles tentent de limiter le réchauffement climatique.

«L’objectif n’est plus de viser un réchauffement de 2°C comme avant, mais bien 1,5°C» car «il y a le feu au lac» sur la question climatique, insiste Laurent Babikian, directeur des marchés de capitaux chez CDP Europe.

Plus d’une centaine d’investisseurs ont demandé mardi des objectifs «vérifiés scientifiquement» aux entreprises multinationales pour qu’elles s’alignent sur la limitation du réchauffement climatique à 1,5°C. Ils représentent 20’000 milliards de dollars d’actifs.

Ces 137 fonds et géants de la finance, parmi lesquels le Français Amundi, le Britannique HSBC AM, l’Allemand Allianz ou encore l’Américain Boston Trust Walden «demandent aux entreprises de s’engager à lutter contre le changement climatique en se fixant des objectifs scientifiques», indique dans un communiqué l’ONG Carbon Disclosure Projet (CDP), spécialisée dans l’impact environnemental des entreprises et qui a coordonné le projet. Cet appel vise 1800 entreprises partout dans le monde, représentant «25% des émissions mondiales totales», précise CDP, citant notamment «Bouygues, Dassault Systèmes, Safran».