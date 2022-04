Suisse: Pression pour compenser les jours fériés qui tombent mal

Le 1er mai, c’est selon les cantons

Le 1er mai est un jour férié officiel dans seulement huit cantons suisses. Il s’agit des deux Bâles, du Jura, de Neuchâtel, de Schaffhouse, de Thurgovie, du Tessin et de Zurich. À noter qu’en Argovie et à Soleure, on ne travaille souvent que jusqu’à midi lors de la Fête du travail.