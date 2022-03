Lausanne : Pression sur l’Unil pour le retrait du titre Honoris Causa accordé à Mussolini

Ensemble à gauche a déposé une motion au Parlement vaudois pour demander la révocation à titre posthume d’un titre honorifique accordé au dictateur italien par l’Université de Lausanne en 1937.

«Pour avoir conçu et réalisé dans sa patrie une organisation sociale qui a enrichi la science sociologique et qui laissera dans l’histoire une trace profonde.» Ces mots obséquieux de l’Université de Lausanne (Unil) avaient accompagné le titre de docteur Honoris Causa que l’institution avait accordé, en 1937, à un de ses anciens étudiants en droit: le dirigeant fasciste italien Benito Mussolini .

«Rompre avec les complaisances historiques»

Un peu plus de trois générations plus tard et près de cent ans après l’arrivée au pouvoir du dictateur, la marque de flagornerie de l’Unil passe mal. Mardi, la révocation du titre remis au Duce a été évoquée au Grand Conseil vaudois. La députée Elodie Lopez députée, membre de décroissance alternatives, a déposé une motion dans ce sens. «L’heure est venue de rompre avec les complaisances historiques de nos institutions, rompre et saluer

celles et ceux qui s’y sont opposés comme le professeur de psychologie appliquée Jean Wintsch», a déclaré la députée.