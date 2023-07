Pharma: Pression sur un médicament de Novartis pour le cœur

Pas encore entré en force

Novartis a souligné que le litige sur le brevet d’Entresto courait depuis 2019 et qu’il ferait appel du présent jugement. Ces informations ne sont toutefois guère de nature à rassurer les investisseurs. Car, vendredi, une heure à peine avant la clôture de la bourse, les actions de Novartis ont chuté de plus de 3%. Si des génériques bon marché pouvaient être produits plus tôt que prévu, ce serait un revers sensible pour le groupe et son management sous la direction du CEO Vasant Narasimhan, rapportent les journaux alémaniques.