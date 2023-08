Etats-Unis: Pressions après la présidentielle 2020: Trump plaide non coupable

L’acte d’accusation de 45 pages publié mardi, qui fait notamment état d’un «projet criminel», reproche à Donald Trump d’avoir sapé les fondements de la démocratie américaine en tentant d’altérer le processus de comptabilisation des suffrages de plus de 150 millions d’Américains, des inculpations inédites et d’autant plus graves qu’il était alors président en exercice.

A contrario, les deux précédentes poursuites pénales engagées contre lui cette année, pour des fraudes comptables liées à l’achat du silence d’une actrice de films X, et pour avoir compromis la sécurité nationale par sa désinvolture dans le traitement de documents classifiés, portent respectivement sur la période précédant et celle suivant son mandat.

«Procès équitable»

Auparavant, Donald Trump avait de nouveau accusé son successeur et rival démocrate Joe Biden d’être à l’origine de ces nouvelles poursuites judiciaires pour l’écarter de la course à l’élection présidentielle de 2024. Son tort est d’«avoir contesté une élection truquée. Juridiction injuste, juge injuste», a-t-il écrit sur sa plateforme Truth Social, apparemment en référence à la juge fédérale Tanya Chutkan qui doit présider les débats au futur procès.

Plus de 24 heures avant le début de l’audience, les caméras et les camions satellites des médias nationaux et internationaux étaient déjà déployés sur la place devant le tribunal, sous les objectifs et l’œil curieux des passants et des touristes.