Allemagne

Pressions pour une réouverture rapide des frontières

Berlin se voit instamment demander tant en Allemagne qu'à l'étranger de lever rapidement les contrôles aux frontières.

«Retirer les grillages»

Des députés du bureau de l'Assemblée parlementaire franco-allemande ont aussi appelé à la réouverture «immédiate» des frontières. «Les chiffres de l'infection sont désormais en baisse et les différences entre régions se sont réduites: les mesures aux frontières ne peuvent plus, dès lors, être justifiées par la protection de la santé», argumentent-ils dans une déclaration publiée samedi.

Ils soulignent que de part et d'autre, des mesures d'hygiène et de distanciation sociale ont été mises en place pour combattre le virus. «Après plus de sept semaines, il faut retirer les grillages et les barrières au coeur de l'Europe!», clament-ils.