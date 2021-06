Levée des brevets pour les vaccins: la pression s'accentue à Genève

Des discussions à l’Organisation mondiale du commerce (OMC) à Genève pourraient aboutir, mercredi, à une levée des brevets pour les vaccins anti-Covid. Une large coalition de pays en a fait la demande pour donner un accès aux vaccins plus aisé aux pays les moins riches, notamment en leur permettant de les produire directement chez eux. «Près de 90% des vaccins administrés dans le monde l’ont été dans les pays du G20, tandis que les pays les plus pauvres n’ont reçu que 0,3% des vaccins disponibles», relève Amnesty International.

Les positions bougent

Amnesty et Public Eye ont déposé mardi à Berne une pétition munie de plus de 20’000 signatures qui demandent à la Confédération de se ranger du côté des pro-levée des brevets. Le Conseil fédéral a toujours refusé, préférant participer au système international de redistribution des doses «Covax». La Suisse doit néanmoins participer aux négociations à l’OMC.

La planète est divisée. Quasiment tous les pays africains et la plupart des pays asiatiques (sauf les plus riches, Japon et Corée du Sud par exemple) soutiennent la demande initialement déposée par l’Afrique du Sud et l’Inde. À l’inverse, quasiment tous les pays les plus riches ont refusé, même si les positions commencent à bouger.