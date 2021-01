L’opération, combinant les forces suisses et françaises, avait permis d’arrêter pas moins d’une dizaine de personnes soupçonnées de soutien ou de participation à une organisation terroriste, en novembre 2017. Parmi elles, un Vaudois de 27 ans à l’époque et sa compagne colombienne de 23 ans, repérés notamment pour leurs épanchements sur les réseaux sociaux.

Intercepté alors qu’il se rendait en France, le jeune homme originaire de Bosnie avait grandi à Yverdon, et selon la presse , c’est là qu’il s’est radicalisé, ainsi qu’à Lausanne où il avait ensuite déménagé avec sa compagne et leurs deux jeunes enfants. Il était déjà surveillé depuis environ deux ans, alors qu’il fréquentait un noyau de jeunes eux-mêmes radicalisés, ainsi qu’une mosquée de l’Ouest lausannois.

Via une messagerie cryptée, l’Yverdonnois et les autres individus arrêtés en région parisienne et dans les Alpes-Maritimes avaient discuté pendant des mois d’attentats et de comment les réaliser, rapporte la RTS. Le Vaudois aurait même endossé le rôle de meneur, étant très actif dans la discussion. Il avait proposé des modes opératoires, réparti les rôles, proposé de fournir les armes et de trouver de l’argent; il avait même poussé ses camarades à se sacrifier pour mourir en martyr. Outre les projets discutés avec ses complices, des conversations enregistrées à son logement et dans sa voiture ont également révélé des plans inquiétants, poursuit la RTS. Il parlait avec sa compagne de se faire sauter ou de déposer des explosifs dans une gare ou une boîte de nuit, ou encore de faire dérailler un train.