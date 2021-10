Insolite : Prêt à échanger son appartement contre une carte Pokémon

Un propriétaire a tenté de vendre son habitation à Perpignan, en France, contre un objet de collection extrêmement rare.

Le site Cnews a indiqué qu’elle n’était plus en vente sur le site eBay. On ne sait par contre pas si son vendeur est devenu l’heureux nouveau propriétaire d’un appartement dans la cité du Sud de la France ou si l’annonce a tout simplement été retirée de la plateforme de vente. Reste qu’une autre carte Dracaufeu (la même?) a été mise en vente sur eBay aussi par un Français. Cette fois, le prix de vente est deux fois plus élevé: 140’000 euros (plus de 150’000 francs)! Le vendeur avait peut-être besoin d’un appartement plus spacieux…