Genève

Prêt à redécoller, l’aéroport «veut inspirer confiance»

Cointrin a dévoilé son plan de reprise progressif des vols. Dès le 15 juin, des mesures spéciales seront en vigueur pour gérer les files d’attente, la sécurité et l’enregistrement des voyageurs.

Présenté ce jeudi, le plan de reprise des activités de Cointrin imposera «autant que faire se peut» la distance sociale, avec un siège sur deux condamné dans les zones d’attente et de nombreux marquages au sol, dans tout l’aéroport. De quoi créer des files de passagers jusque sur les trottoirs, en cas d’affluence? Non, parie la direction: «La fréquentation ne va pas augmenter d’un coup». Pour le reste, Cointrin en appelle à la responsabilité individuelle: «S’il y a beaucoup monde, ce ne sera pas possible de respecter toutes les distanciations et nous ne pourrons pas tout contrôler. Nous incitons fortement les gens à se munir d’un masque».